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De risco de incêndio a cobranças abusivas: MP-BA pede fechamento de bar badalado em Salvador

A ação civil pública foi ajuizada após fiscalizações de órgão como o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Procon

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16:00

Blue Praia Bar se localiza no Rio Vermelho
Blue Praia Bar se localiza no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Um dos bares e restaurantes mais badalados do Rio Vermelho entrou na mira do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA). O órgão acionou a Justiça para pedir a suspensão das atividades do Blue Praia Bar, na Praia do Buracão, até que sejam corrigidas irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio, às condições sanitárias, à acessibilidade e aos direitos do consumidor. A ação civil pública foi ajuizada após um inquérito baseado em fiscalizações do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, do Procon, da Codecon e da Sedur.

MPBA aciona Justiça contra Blue Praia Bar por práticas abusivas e irregularidades sanitárias e de segurança

MPBA aciona Justiça contra Blue Praia Bar por práticas abusivas e irregularidades sanitárias e de segurança por Redes sociais
MPBA aciona Justiça contra Blue Praia Bar por práticas abusivas e irregularidades sanitárias e de segurança por Redes sociais
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MPBA aciona Justiça contra Blue Praia Bar por práticas abusivas e irregularidades sanitárias e de segurança por Redes sociais
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MPBA aciona Justiça contra Blue Praia Bar por práticas abusivas e irregularidades sanitárias e de segurança por Redes sociais

Entre os problemas apontados estão a licença do Corpo de Bombeiros vencida, falhas nos equipamentos e na sinalização de emergência, deficiências na manipulação e no armazenamento de alimentos e barreiras de acessibilidade. As fiscalizações também identificaram falta de informações sobre quantidades de alimentos e bebidas nos cardápios, ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor para consulta e cobrança de R$ 50 pelo uso do espaço. O MPBA considera abusiva ainda a exigência de consumação mínima para acessar o lounge e pede o fim da cobrança de taxa de day use e da vinculação do acesso às áreas comuns à contratação de serviços adicionais.  A ação foi ajuizada na última quinta-feira (8) pela promotora de Justiça Joseane Suzart. 

O estabelecimento já havia sido investigado pelo MPBA e firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), cujas obrigações, segundo a ação, não teriam sido integralmente cumpridas. Durante o novo inquérito, o órgão tentou negociar outro acordo, mas a proposta foi recusada pela empresa. Além da suspensão das atividades até a regularização dos problemas, o Ministério Público pede que a Justiça determine o fim das cobranças consideradas abusivas e garanta o acesso às áreas comuns sem exigência de consumação mínima.

O CORREIO pediu um posicionamento ao Blue Praia Bar, mas até o momento não há resposta. O espeço segue aberto. 

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