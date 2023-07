De volta ao Brasil, Jean Wyllys participa de debate em Salvador

De volta ao Brasil depois de um autoexílio de quatro anos, o baiano Jean Wyllys (PT) volta a Salvador nesta quarta-feira (19). A partir das 15h, o ex-deputado visita a sede do PT Bahia, onde será recepcionado pela Secretaria LGBT, além da Executiva Estadual e parlamentares do partido. Escalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar um cargo na Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, o ex-deputado federal terá ainda outras duas agendas na capital baiana na quinta-feira (20).

Wyllys vai acompanhar o secretário de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas, em uma visita ao Casarão da Diversidade, às 10h, e depois vai a outros órgãos do governo estadual, além de conferir a exposição “Brasil do Futuro”, no Solar Ferrão (Pelourinho).