Décima morte por dengue é registrada na Bahia

Uma morte por dengue hemorrágica foi registrada em Alagoinhas, município a 120 km de Salvador. O óbito ocorreu no dia 03 de julho, e foi notificado no dia seguinte, pelo Hospital Regional Dantas Bião. Foi a primeira morte causada pela doença na cidade, e a décima morte por dengue registrada em todo o estado em 2023.



Dos outros nove casos, de acordo com o mais recente Boletim Epidemiológico de Arboviroses, produzido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), uma morte foi definida pela Câmara Técnica como dengue hemorrágica, duas como febre hemorrágica devido ao vírus da dengue e os outros seis óbitos transitam entre dengue e dengue grave.