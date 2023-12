‘Décimo terceiro é chance de planejar um bom 2024’, diz consultor

Luiz Alberto de Jesus, da Impacto Contabilidade. Crédito: Divulgação

No dia em que 4,8 milhões de trabalhadores baianos receberam a primeira parcela do Décimo Terceiro Salário, o contador, especialista em finanças e sócio da Impacto Contabilidade, Luiz Alberto de Jesus, alertou para a importância de administrar o recurso extra com bastante cuidado. Ele foi o convidado do jornalista Donaldson Gomes, no programa Política & Economia, veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

Até o próximo dia 20 de dezembro, prazo final para o pagamento da segunda parcela do Décimo, o pagamento do direito trabalhista deverá injetar um total de recursos da ordem dos R$ 12,1 bilhões, de acordo com estimativas do Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais (Dieese). Em todo Brasil, o pagamento do benefício vai injetar R$ 291 bilhões na economia até o fim do ano.

“As notícias que estamos vendo sobre a economia brasileira são de um endividamento acima dos 70%. A última pesquisa mostrou 79% da população endividada. Então, existe uma expectativa de boa parte dos trabalhadores de pegar este valor e sanar algumas dívidas, começar 2024 de forma diferente”, pondera.

Luiz Alberto pede atenção aos trabalhadores na hora de usar o dinheiro extra. “A gente percebe que tem gente que acaba de receber o Décimo e já está gastando. O conselho é pensa um pouquinho, planeja melhor o uso”, diz. “Este dinheiro pode ser o início de um investimento, servir para o pagamento de uma dívida, ou mesmo ajudar a organizar o início do próximo ano”, afirma. Mesmo gastos podem ser válidos, para quem está com a vida financeira organizada e desde que haja planejamento, diz.

Para ele, a maior dificuldade das empresas para o pagamento em dia da obrigação trabalhista está em seus fluxos de caixa. “O ideal é que todas as empresas preparem o caixa no decorrer do ano e, quando chegar novembro e dezembro, já tenham a provisão. Mas esta não é a realidade das micro e pequenas empresas, que são a imensa maioria”, destacou Luiz Alberto.

A recomendação para essas empresas com menor disponibilidade de caixa é fazer um escalonamento para antecipar o máximo possível o pagamento do Décimo Terceiro. “O ideal é se organizarem para pagar, pelo menos uma parte, antes, no mês de aniversário do trabalhador, por exemplo. Ou junto com as férias”, recomenda. Isso, segundo ele, diminui o impacto da obrigação no final do ano. É o que a Impacto faz com os seus 47 funcionários.

“Eu recomendo sempre conversar com os funcionários, para trazer eles para a negociação, porque isso vai trazer um sentimento de que eles fazem parte do processo de decisão”, afirma.

Segundo ele, neste período do ano, a rotina das empresas de contabilidade nesta época do ano é incrementada pelas rotinas de pagamentos do Décimo Terceiro das empresas clientes.

Expectativas

Segundo Luiz Alberto, após dois anos ruins – 2021 e 2022 –, ainda sob impacto da pandemia, boa parte das mais de 600 empresas clientes da Impacto para o final de ano em 2023 era bastante positiva. Segundo ele, as vendas no período da Black Friday acabaram frustrando parte da clientela deles.