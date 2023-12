Decoração de Natal com materiais reciclados é inaugurada na Pituba

Com materiais recicláveis transformados em ornamentação natalina, a Vila de Natal Sustentável é inaugurada nesta segunda-feira (11) na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. A estrutura conta com guirlandas, presépio, renas, trenó, Chalé do Noel, árvores e um Jardim do Amor.



“Venho fazendo há muito tempo esse trabalho e é uma realização grande. Sempre sonhei em fazer algo bacana, unindo arte e sustentabilidade. O primeiro passo foi pensar no tema porque é muito importante esse conceito e a mensagem que você quer passar. Então, eu pensei em diversidade, amor e paz, pois é o que nós estamos necessitando no mundo de hoje. Todo o trabalho é feito em azul, branco e verde e a inovação faz parte com a temática e o conceito do Natal neste trabalho. É essencial trazer coisas novas dentro de uma temática que é bem comum”, contou Gilson Cardoso, artista que assinou a ornamentação.