Defensores públicos fazem campanha pela aprovação do subteto

50 defensores e defensoras públicas participaram de reunião com Conselho Superior da Defensoria Pública. Crédito: Divulgação

A Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia (ADEP-BA) realizou na manhã desta segunda-feira (7) o primeiro ato em prol da Campanha da Valorização Profissional, que tem como principal objetivo a aprovação do subteto constitucional aos membros da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA). A categoria não tem aumento no subsídio da carreira há mais de dez anos.



Em sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública, 50 profissionais da categoria participaram da reunião para ampliar os diálogos políticos internos e externos pela aprovação do subsídio mensal a ser pago aos defensores.

A campanha, lançada em abril deste ano, está sendo intensificada pela ADEP-BA após reunião com os representante da Secretaria do Planejamento (Seplan-BA), da Casa Civil e do Secretaria de Relações Institucionais (Serin-BA). Na ocasião, eles atestaram a ausência de conhecimento de setores estratégicos do governo sobre o PLC do Subteto.

“A gestão da Defensoria Pública precisa sinalizar a real situação dos diálogos políticos que está estabelecendo com o Poder Executivo sobre o subteto pois, somente assim, podemos contribuir com as articulações políticas por parte da Associação”, cobrou a presidente da associação, Tereza Cristina.