Defensoria busca medidas extrajudiciais após denúncia de despejo irregular de lixo em assentamento na Bahia

Despejo irregular de lixo tem ocorrido em assentamento. Crédito: Divulgação

A Defensoria do Estado da Bahia (DPE/BA) está atuando como mediadora entre moradores do assentamento Terra Vista, em Arataca, na Bahia, e as autoridades públicas por conta da situação do despejo irregular de lixo no local. O caso foi denunciado pela própria comunidade do assentamento do Movimento Sem Terra (MST), que fez filmagens mostrando a situação da terra aopós receber o lixo e resíduos sólidos.



“A partir da denúncia que recebemos, por meio das redes sociais, entramos em contato com o assentamento para fazer uma reunião com os assentados, e fomos até o local entender melhor a situação, onde pudemos constatar a disposição irregular do lixo e a poluição de nascente”, explica Aline Brito Müller, defensora pública e Coordenadora da 4ª Regional.

O assentamento existe desde 1995 e as famílias no local se dedicam ao cultivo de cacau e hortaliças.

As denúncias registradas pelos assentados são corroboradas por um relatório do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que aponta que o descarte irregular é feito por caminhões da prefeitura há anos, com intensificação desde 2021.

A Defensoria organizou uma reunião com o presidente do Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica (Cima) para tratar do tema. Na própria reunião que fizemos com os assentados, participaram dois representantes da gestão municipal de Arataca, que mostraram disposição para o diálogo. Estamos nessa fase extrajudicial de buscar uma composição dialogada do conflito”, explica a defensora. As metas incluem a implantação da coleta seletiva no município, com disposição final em aterro sanitário, e também a requalificação da área já atingida e danificada.

Novas reuniões estão nos planos. “Entendemos que o ideal é uma solução consorciada que contemple uma nova gestão de resíduos sólidos em toda a região, que inclui Arataca, além das reparações ao assentamento e ao assentado diretamente prejudicado em sua plantação”, acrescenta a defensora.