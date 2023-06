Defesa de Marcelo Castro critica condução do caso: 'Desarrazoada'

Marcelo Castro e Jamerson Oliveira foram indiciados por suposta participação no 'Golpe do Pix da Record'. Crédito: Divulgação

Após ter sido divulgada a informação de que faltam provas à defesa dos jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira — dois dos três indiciados por suposta participação no esquema conhecido como 'Golpe do Pix da Record' —, o advogado Marcus Rodrigues, responsável por defender ambos, criticou a forma como o inquérito policial está sendo conduzido.

Segundo Rodrigues, o inquérito está sendo "substanciado, única e exclusivamente, com provas testemunhais". "Não é à toa que esse inquérito sobrevive há mais de três meses e com a ouvida de 61 pessoas. É algo que é totalmente desarrazoado", avaliou o advogado em entrevista ao CORREIO.

Em coletiva na sede da Polícia Civil durante a terça-feira (20), o responsável pelo caso, o titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), Charles Leão, deu detalhes da investigação, sem, no entanto, ter divulgado oficialmente os nomes dos suspeitos.

"Até o presente momento, todas as alegações trazidas pelos investigados não foram alicerçadas por qualquer documento. Isso me dá uma convicção para acreditar nas vítimas, que são pais, mães e pessoas com doenças", revelou Leão.

A declaração do delegado foi rebatida pela defesa. "Causa-me estranheza ouvir a autoridade policial responsável dizer que a defesa não acostou aos autos qualquer prova documental, uma vez que o ônus da prova é da acusação, apesar de termos atuado de forma defensiva já no inquérito", afirmou Rodrigues.

Terceiro indiciado

Além disso, Marcus Rodrigues disse que a terceira pessoa indiciada pela suposta participação no esquema não teve o nome divulgado por motivos sabidos pelo advogado, mas que ele "não pode externar agora, pois isso vai para a questão processual".

"Essa pessoa, no seu interrogatório, informou que Jamerson e Marcelo Castro não tinham ciência do [esquema criminoso] que estava acontecendo. Ela conhecia Marcelo Castro apenas 'de nome'", concluiu Rodrigues.

As prisões dos indiciados não foram solicitadas por enquanto, visto que o inquérito ainda não está concluído. Os investigadores estão apurando a participação das pessoas que cederam as contas usadas no golpe. Há 14 suspeitos, e o conteúdo da investigação deve ser encaminhado ao Ministério Público (MP) em breve.

Até o momento, 61 pessoas foram ouvidas pela polícia. Ao menos, 14 pessoas foram vítimas do esquema, que começou em novembro do ano passado.

Veja também Daniela Mazzei será investigada em caso do Golpe do pix, diz delegado

Relembre o caso

O caso veio à tona após a equipe do jogador de futebol baiano Anderson Talisca, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, ter cobrado informações sobre uma doação feita por ele. Sensibilizado com a história de uma criança exibida no programa 'Balanço Geral', da RecordTV Itapoan, o atleta teria doado cerca de R$ 70 mil.

Em nota enviada ao CORREIO no dia 11 de março, o então diretor de jornalismo da TV Itapoan, Gustavo Orlandi, confirmou que a empresa investigava a denúncia de que funcionários da organização teriam desviado dinheiro de doações feitas por telespectadores por meio do Pix.

"A RecordTV Itapoan, assim que recebeu as denúncias, apura os fatos e tomará todas as medidas legais cabíveis para o caso", disse por e-mail. O esquema funcionava através do 'Balanço Geral': pessoas em dificuldade relatavam seus casos durante o programa televisivo, e o público, comovido, fazia as doações via Pix.

Depois da descoberta, o caso, então, passou a ser investigado pela DreofCiber, que também está analisando depoimentos, matérias jornalísticas, vídeos e prints de redes sociais.

Cronologia dos fatos

11 de março: o esquema é descoberto depois que o ex-jogador do Bahia, Anderson Talisca, procurou a família de uma garotinha para quem tinha doado, via Pix fornecido pela TV, R$ 70 mil para um tratamento de câncer. Os pais da menina disseram ao jogador que não recebeu nenhum recurso, e que a filha havia morrido.

Nota: nesse mesmo dia, o diretor de jornalismo da RecordTV Itapoan, Gustavo Orlandi, enviou uma nota ao CORREIO, confirmando que a empresa estava apurando as suspeitas de desvio de dinheiro doado por meio do Pix.

13 de março: o CORREIO tem acesso ao áudio de um funcionário da emissora, que preferiu não se identificar. Ele confirmou a situação, apontou que o desvio do PIX das doações não era algo novo e que os valores do golpe poderiam ser ainda maiores. Nesse mesmo dia, a Polícia informou que abriu uma investigação sobre o caso.

14 de março: pessoas que tiveram a situação exposta na TV e não receberam ajuda apelam para que seja feita justiça. O Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) se pronuncia e pede rigor nas investigações.

17 de março: o apresentador José Eduardo (Bocão) conta, num podcast, que ficou sabendo do golpe quando foi procurado pelo empresário do jogador; que pensou: “Não é possível; não são essas pessoas”; mas que levou a denúncia até a direção da RecordTV Itapoan, que abriu uma investigação interna para apurar o caso.

31 de março: a emissora demite, por justa causa, o apresentador e repórter Marcelo Castro e o editor-chefe do Balanço Geral, Jamerson Oliveira. A Defesa dos jornalistas classificou a medida como desproporcional, e diz que as demissões foram precipitadas, sem a devida apuração e sem ouvi-los. Zé Eduardo liga o nome dos dois ao caso pela primeira vez e afirma que eles estão sendo investigados pela Polícia Civil.

12 de abril: a polícia reúne a imprensa para informar que 15 pessoas estão sendo investigadas, incluindo dois rifeiros. O delegado explicou que os envolvidos são dois jornalistas e pessoas que orbitam ao redor deles, cedendo o Pix que era colocado em tela no lugar dos dados das vítimas. Os nomes não foram divulgados.

18 de maio: os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira são ouvidos na Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico, na Mouraria.