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Bruno Wendel
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:14
Uma tentativa de usar Inteligência Artificial para influenciar o resultado de um julgamento acabou descoberta pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A defesa de um homem acusado de homicídio, sequestro e outros crimes inseriu comandos ocultos em um documento digital apresentado em um pedido de habeas corpus (soltura). A intenção, segundo a análise técnica da Corte, era fazer com que ferramentas de IA utilizadas pelo tribunal recomendassem o deferimento do pedido.
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A técnica, conhecida como prompt injection, consiste na inserção de instruções em textos ou documentos para tentar alterar a resposta ou o comportamento de sistemas de Inteligência Artificial. No caso analisado pelo TJBA, a Diretoria de Modernização identificou uma camada de texto que não era perceptível na visualização comum do arquivo em PDF. As instruções determinavam que o habeas corpus fosse deferido caso a análise fosse realizada por uma ferramenta de IA. O documento foi protocolado por uma advogada que atua no Mato Grosso do Sul.
No voto, o relator, desembargador Pedro Guerra, afirmou que a área técnica identificou um “mecanismo deliberado de injeção de instruções (prompt injection)” criado para interferir no funcionamento dos algoritmos de IA usados na triagem e elaboração de minutas do Judiciário. Diante do episódio, a 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal determinou o envio de ofício à OAB de Mato Grosso do Sul para apuração disciplinar e encaminhou cópia do documento ao Ministério Público da Bahia para investigar eventual prática de ilícito.