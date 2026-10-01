FRAUDE

Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio

Tribunal identificou técnica conhecida como “prompt injection” em documento apresentado por advogada; caso foi enviado à OAB-MS e ao MPBA

Bruno Wendel

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:14

TJBA Crédito: Reprodução

Uma tentativa de usar Inteligência Artificial para influenciar o resultado de um julgamento acabou descoberta pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). A defesa de um homem acusado de homicídio, sequestro e outros crimes inseriu comandos ocultos em um documento digital apresentado em um pedido de habeas corpus (soltura). A intenção, segundo a análise técnica da Corte, era fazer com que ferramentas de IA utilizadas pelo tribunal recomendassem o deferimento do pedido.

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A técnica, conhecida como prompt injection, consiste na inserção de instruções em textos ou documentos para tentar alterar a resposta ou o comportamento de sistemas de Inteligência Artificial. No caso analisado pelo TJBA, a Diretoria de Modernização identificou uma camada de texto que não era perceptível na visualização comum do arquivo em PDF. As instruções determinavam que o habeas corpus fosse deferido caso a análise fosse realizada por uma ferramenta de IA. O documento foi protocolado por uma advogada que atua no Mato Grosso do Sul.