Deixou para última hora? Veja onde encontrar quitutes juninos

São João é uma festa com cara de interior, no entanto, quando não há possibilidade de pegar o caminho da roça, a alternativa é festejar na capital. Pensando em atender a esse público e garantir uma mesa farta de quitutes típicos, delicatessens, padarias e empresas do setor de alimentação disponibilizaram horários especiais, inclusive no feriado.

Bolos típicos, milho e amendoim ainda podem ser comprados no feriado junino. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Gisele Correia, 40 anos, passará o São João de uma forma diferente. Escalada para o plantão, a enfermeira não conseguirá viajar para curtir a festa, mas adaptou a data para aproveitar com a família. No dia 22, foi a uma delicatessen com a filha, Eloisa, de sete anos, para garantir o bolo de carimã e milhos cozidos. "Vou ter que ficar por aqui, infelizmente! Mas a gente dá um jeito e festejaremos um pouco com a filha e o marido", disse.

Para atender demandas como a de Gisele, que a quituteira Joelma Gomes, 46 , que vende alimentos há seis anos, decidiu manter a produção durante o São João. Sabendo que muita gente passa a procurar conforme o feriado se aproxima, a cozinheira ampliou as vendas para outros públicos, além dos habituais, que se concentram dentro do próprio condomínio.

"A minha produção vai até dia 23/06, porque a demanda aumenta mais perto do feriado. Geralmente, as pessoas deixam para fazer os pedidos no dia", diz Joelma, que agora vende, diariamente, uma média de 20 produtos, entre pedidos de vizinhos e encomendas externas.

Procura aumentada

Quem não conseguiu comprar licor com antecedência, não precisa se entristecer. A comerciante Laís Barbosa, 35, tem a solução. Ela produz licores durante todo o ano, desde 2017. Nesse período, precisa do reforço de mais seis pessoas, devido à demanda. "Nós temos licores durante todo ano, mas é de abril a junho que a produção aumenta. Essa semana, nosso delivery vai funcionar até dia 23, às 14:00, e vamos abrir 24 e 25, se tivermos estoque", garante.

Laís Barbosa promete ajudar a quem deixou para comprar licor de última hora . Crédito: Ana Albuquerque

A vendedora que, atualmente, vende cerca de 50 garrafas de licor por dia, precisa atualizar diariamente seu cardápio, uma vez que os pedidos podem chegar a superar a produção.

Para quem prefere comprar os ingredientes e fazer seus próprios pratos, ainda dá tempo: a Feira de São Joaquim, maior feira livre de Salvador, por exemplo, funcionará de 05:00 às 18:00 do dia 24, para que todos consigam garantir os pratos juninos.

Veja onde garantir seus quitutes juninos:

1. Cozinha da Mari

Formas de contato:

- Whatsapp: +55 71 99908-2493

- Instagram: @cozinhadamari.ssa

Endereço: Travessa Silvano, 95, Federação.

A Cozinha da Mari, que atende por entregas e retirada, vai funcionar até o dia 24. O restaurante atende tanto aqueles que vão passar o São João sozinhos como os que vão fazer um festão e não conseguiram garantir o cardápio com antecedência, com milho cozido vendido à unidade, bolos a partir de R$30 e kits para até 30 pessoas.

Confira preços de produtos e conjuntos:

Kit básico: 1 bolo (que pode ser de aipim, milho, tapioca ou carimã), 1 torta de carne seca, 10 pamonhas e 10 bolinhos de estudante (com a possibilidade de trocar por milho, amendoim ou canjica, se o cliente preferir) – R$ 195

Kit Dominguinhos (para 30 pessoas): 2 bolos de aipim, 2 bolos de carimã, 2 bolos de milho, 30 bolinhos de estudante, 2,5 litros de mungunzá, 2 tortas salgadas de frango, 2,5 quilos de amendoim, 250 salgados, 50 pés de moleque e 20 unidades de milho – R$ 1.200

Kit Luiz Gonzaga (para 30 pessoas): 2 bolos de milho, 2 bolos de aipim, 2 bolos de tapioca, 30 bolinhos de estudante, 20 unidades de canjica, 2 tortas de carne seca, 15 unidades de pamonha, 2,5 quilos de amendoim, 15 unidades de milho cozido, 250 salgados – R$ 1.200

Bolo de aipim: R$ 45

Bolo de côco: R$ 30

Bolo de milho: R$ 35

Canjica (500g): R$ 25

Milho cozido (unidade): R$ 6

Amendoim cozido (litro): R$ 30

2. Licor da Lai

Formas de contato:

- WhatsApp: +55 71 9159-8468

- Instagram: @licordalai

Endereço: Rua Demóstenes Nascimento, 35, Periperi

Com unidades em Periperi e no Outlet Premium, localizado na Estrada do Coco, o Licor da Lai tem previsão de funcionar até as 14:00, do dia 23, podendo prolongar o período de vendas, caso haja estoque, para os dias 24 e 25. Com preços que variam entre R$12 para licores cremosos de 300ml, R$25 no tradicional de jenipapo e R$30 para os cremosos de um litro, a loja tem o cardápio atualizado diariamente, de acordo com a disponibilidade dos sabores.

Para conferir os sabores disponíveis no Licor da Lai e comprar, os clientes podem ir até um dos stands físicos ou solicitar entrega por Uber Flash.

3. Joelma Gomes – Delícias Caseiras

Formas de contato:

- WhatsApp: +55 71 9655-1634

Instagram: @gomesjoelma1994

Endereço: Rua Silveira Martins, nº 95

Moradora do Cabula, Joelma Gomes vai manter a produção de alimentos típicos até o dia 23. No seu cardápio, estão bolos a partir de R$ 25, unidades de milho cozido a R$ 5 e canjicas de R$ 13.

Para comprar, os clientes têm a opção de retirar ou de solicitar a entrega por aplicativo.

4. Perini

Para quem adora a culinária típica, mas não quer ter trabalho na cozinha, a Perini terá, além dos bolos e mingau de milho, canjica e o amendoim cozido prontos para levar para casa, para as festas nas escolas ou celebrar junto à família e amigos.

Com quatro unidades em Salvador, a Perini funcionará em horários especiais nos dias 24 e 25, mas estará de portas abertas para os clientes em busca de quitutes todos os dias do feriado.

Graça, Pituba e Vasco da Gama - 23/06: 6h30 às 21h - 23/06: 6h30 às 21h

- 24/06: 6h30 às 20h

- 25/06: 6h30 às 20h

Café Perini Costa Azul: - 23/06: 7h às 22h - 23/06: 7h às 22h

- 24/06: 7h às 19h

- 25/06: 7h às 20h

5. Delicatessen São Miguel

Formas de contato:

WhatsApp: +55 71 99940-4840

Instagram: @delicatessensmiguel

Endereço: Rua Silveira Martins, 111, Cabula.

Na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, a Delicatessen São Miguel é uma opção com variedade para quem procura por bolos típicos, como os de carimã e aipim, ou pratos juninos em porções menores.

O mercado funcionará sem pausas durante o São João, das 06:00 às 21:30.

6. Passe e Leve

Formas de contato:

WhatsApp: +55 71 98732-6697

Instagram: @passe.e.leve

Endereço: Rua Leite, nº 20, Vila Laura.

Comandada pela cozinheira Maria Alice Barbosa, a Passe e Leve garante aos clientes aquele gostinho de comida afetiva, e oferece no São João produtos como bolos típicos, canjicas, amendoim cozido e bala de jenipapo. Enquanto os bolos custam de R$ 30 a R$ 60, o pote de canjica sai por R$ 8, o litro de amendoim por R$ 20 e a bala de jenipapo custa R$ 10.

Para comprar, a loja oferece as opções de delivery ou retirada na unidade física da Passe e Leve.

7. Licor Todo Dia

Formas de contato:

Whatsapp: +55 71 8515-1927

Instagram: @licortododia

Especializada em licores artesanais, a Licor Todo Dia funcionará até o dia 23, apenas a pronta entrega. O preço por litro depende da categoria: tradicional (R$28), especial (R$35) e gourmet (R$35). Devido à demanda de São João, os sabores são atualizados diariamente, mas alguns dos sabores presentes no cardápio são:

- Tradicionais

Tamarindo

Acerola

Jenipapo

Maracujá

Cajá

- Especial

Morango com pedaços

- Gourmet

Caipirinha de Limão

Milho verde

Sensação

Paçoca

Ninho com morango

Ninho com nutella

Paçoca com nutella