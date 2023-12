Delegacia é invadida e armas são furtadas no interior da Bahia

A delegacia de Ituberá foi invadida e furtada na madrugada de sábado (2). Duas armas e munições foram furtados.



A delegada Patricia Crisostomo contou, em entrevista à TV Bahia, que os bandidos entraram pelo teto da unidade e roubaram as armas. Essa não foi a primeira vez que a unidade foi furtada.



Segundo a Polícia Civil, a 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença) instaurou um inquérito para apurar o arrombamento da unidade. As equipes da 5ª Coorpin com apoio operacional da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin) já estão em diligências desde o início do dia para identificar e localizar os autores.