Delegacia Móvel vai atender público de eventos no centro de Salvador

Os atendimentos durante este fim de semana no Centro de Salvador serão reforçados pela Polícia Civil. Um ônibus da Delegacia Móvel irá atender ao público da 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que acontece no domingo (10), no Campo Grande e demais pontos do centro da capital. Além disso, haverá plantões especiais na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), no Pelourinho, e na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).



Registros de ocorrências, expedição de guias e orientações ao público serão alguns dos serviços disponibilizados na Delegacia Móvel da Polícia Civil, que ficará na Praça Castro Alves, também no sábado (9), quando acontece a 4ª Marcha do Orgulho Trans da Bahia.