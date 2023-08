Delegado é levado para Corregedoria após ameaçar clientes de boate com arma

Um delegado da Polícia Civil foi detido após ameaçar com uma arma clientes e funcionários de uma boate, na Boca do Rio, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (12).



Segundo informações da polícia, o delegado, que estaria alcoolizado, teria se recusado a pagar as contas. Policiais da 39ª CIPM (Boca do Rio) foram até o local para tentar resolver a situação, mas também foram ameaçados. Os PMs então acionaram o plantão da Polícia Civil.