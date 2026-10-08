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Depósito é interditado com 5 mil litros de cachaça armazenados em caixas-d’água na Bahia

Espaço fica em Itapicuru, no nordeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:38

Polícia Civil encontra cerca de 5 mil litros de cachaça armazenados inadequadamente em Itapicuru
Polícia Civil encontra cerca de 5 mil litros de cachaça armazenados inadequadamente em Itapicuru Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um depósito na zona rural de Itapicuru, no nordeste da Bahia, foi interditado nesta quarta-feira (7) após a Polícia Civil encontrar 5 mil litros de bebida alcoólica armazenados de forma inadequada em reservatórios do tipo caixa-d’água. Um homem de 52 anos foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado.

Segundo a polícia, a investigação começou após uma denúncia anônima sobre uma possível falsificação de bebidas alcoólicas. No local, também foram encontradas caixas de diferentes marcas, incluindo cachaças e vodca.

Ainda não há informações sobre a possível falsificação dos produtos. Amostras foram apreendidas para análise pericial pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A investigação continua, com a coleta de elementos que poderão auxiliar no esclarecimento dos fatos e na definição de eventuais responsabilidades penais.

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A ordem judicial foi cumprida pelas delegacias territoriais de Itapicuru e Rio Real, com acompanhamento da Vigilância Sanitária.

Tags:

Cachaça

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