Depósito é interditado com 5 mil litros de cachaça armazenados em caixas-d’água na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:38
Um depósito na zona rural de Itapicuru, no nordeste da Bahia, foi interditado nesta quarta-feira (7) após a Polícia Civil encontrar 5 mil litros de bebida alcoólica armazenados de forma inadequada em reservatórios do tipo caixa-d’água. Um homem de 52 anos foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado.
Segundo a polícia, a investigação começou após uma denúncia anônima sobre uma possível falsificação de bebidas alcoólicas. No local, também foram encontradas caixas de diferentes marcas, incluindo cachaças e vodca.
Ainda não há informações sobre a possível falsificação dos produtos. Amostras foram apreendidas para análise pericial pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A investigação continua, com a coleta de elementos que poderão auxiliar no esclarecimento dos fatos e na definição de eventuais responsabilidades penais.
A ordem judicial foi cumprida pelas delegacias territoriais de Itapicuru e Rio Real, com acompanhamento da Vigilância Sanitária.