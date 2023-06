Deputada quer transformar Alagoinhas em 'Capital da Cerveja'

Crédito: Divulgação

Tornar Alagoinhas a “Capital Estadual da Cerveja” é o que pretende a deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV), através do Projeto de Lei Nº 24951/2023, apresentado na última quinta-feira (15), à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Além disso, o projeto propõe a realização do ‘Festival da Cerveja’, sempre no mês de novembro, como manifestação cultural de interesse social e turístico para o município.



Alagoinhense e primeira mulher do município e região Agreste a se eleger deputada estadual, Fiscina justifica a proposição pela já reconhecida excelência da qualidade da água, o que tem atraído a instalação de grandes indústrias de bebidas ao local.

“Alagoinhas transformou-se na capital baiana da indústria da cerveja, vez que a qualidade da água é uma riqueza inigualável, que brota do seu subsolo, sendo fundamental para o surgimento de um polo industrial cervejeiro de grande porte. A nossa água é reconhecida como a melhor do Brasil e a segunda melhor do mundo para a indústria de bebidas, fator preponderante para a instalação de três grandes fábricas no nosso município, estando uma quarta a caminho, com produção por ano de 1,38 bilhões de litros das mais variadas marcas, respondendo por 50% da arrecadação do município e cuja produção, além de gerar mais de cinco mil empregos diretos, movimenta o setor de logística, de onde parte a distribuição para todo o Norte/Nordeste e Norte de Minas Gerais”, destacou Ludmilla em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

A parlamentar explica que a indústria da cerveja movimenta uma importante cadeia produtiva do País, responsável por mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), com a geração de mais de 2 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos, arrecadando para o governo mais de R$ 25 bilhões de tributos por ano, sendo o Brasil o terceiro maior produtor de cerveja do mundo.

“Não apenas as grandes indústrias de fabricação de cervejarias movimentam Alagoinhas, pois a presença delas e a boa qualidade da água estimulam os amantes da bebida a investirem no desenvolvimento e produção de cervejas artesanais. O Grupo Petrópolis, por exemplo, que é a maior empresa de bebidas com capital 100% nacional, inaugurou, em 2013, no nosso município, sua primeira fábrica do Nordeste e, atualmente, conta com duas novas linhas de alta produção, que representará um aumento significativo no potencial de crescimento do setor. Desta forma, como o município de Alagoinhas é hoje reconhecido como o polo de cervejarias do estado da Bahia, nada mais justo e oportuno conferir a ele o título de Capital Estadual da Cerveja", finalizou a deputada.