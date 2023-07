Desmatamento de Mata Atlântica cai 43% na Bahia em 2023

Tomadas aéreas de toda APA. Crédito: Almir Bindilatti/Divulgação

O desmatamento na Mata Atlântica caiu 43% na Bahia nos cinco primeiros meses de 2023. O novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica, divulgado nesta quinta-feira (27), revelou uma queda significativa no desmatamento do bioma.



Os dados, consolidados na plataforma MapBiomas Alerta, mostram que a área desflorestada entre janeiro e maio deste ano foi de 7.088 hectares, contra 12.166 hectares registrados no mesmo período de 2022 em todo o país.

A Bahia continua em segundo lugar em desmatamento, mas a queda é considerável, de acordo com o boletim. Em primeiro lugar em desmatamento no país está Minas Gerais, que teve redução de 47%. O estado que teve maior redução de desmatamento foi o Paraná, com 54%.

O SAD Mata Atlântica é resultado de uma parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica, a Arcplan e o Mapbiomas com apoio do Bradesco e da Fundação Hempel.

No que se refere à quantidade de alertas de desmatamento no período, a queda foi de apenas 14%, passando de 2.507 em 2022 para 2.156 neste ano. Na visão de Marcos Rosa, coordenador técnico do MapBiomas, tal contraste indica uma mudança no perfil do desmatamento na Mata Atlântica. “A devastação em áreas menores que três hectares praticamente não sofreu redução, enquanto nas maiores, especialmente aquelas acima de 15 hectares, houve um significativo decréscimo no desmatamento. Isso pode estar diretamente relacionado ao incremento da fiscalização realizada pelos estados, à mudança de postura no governo federal e no IBAMA e às restrições de crédito financeiro para propriedades com desmatamentos não autorizados”, diz.