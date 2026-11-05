REGIÃO METROPOLITANA

Despachante é investigado por transferir veículos sem autorização dos donos na Bahia

Operação foi deflagrada em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:38

Operação Giratina Crédito: Polícia Civil

Um despachante de 49 anos, investigado por intermediar transferências fraudulentas de veículos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (5), no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Giratina, que investiga irregularidades envolvendo veículos transferidos da 25ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Simões Filho, para empresas de fachada no Ceará.

Durante as buscas, foram apreendidos três celulares, dois notebooks, dois discos rígidos, correntes de ouro, placas de veículos, munições de calibre .38 e documentos. O material será encaminhado para análise pericial.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Operação Giratina

A primeira fase da operação foi deflagrada em 1º de setembro, quando foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e realizadas três prisões preventivas na Bahia e no Ceará.

De acordo com as investigações, os veículos eram transferidos sem o conhecimento dos proprietários para empresas fictícias e, posteriormente, utilizados como garantia em operações de crédito.

A operação é conduzida pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP), vinculada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).

O caso começou após o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) identificar irregularidades em procedimentos realizados na 25ª Ciretran de Simões Filho. As apurações apontaram a possível participação de servidores públicos e o uso de documentos e vistorias fraudulentas para viabilizar as transferências.