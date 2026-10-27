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Detran-BA divulga lista de inscrições aceitas do programa CNH da Gente

Resultado final com os nomes dos selecionados e classificados será publicado em 16 de novembro no portal oficial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 16:08

divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola nesta quarta (23)
 CNH  Crédito: Ciretran

A lista de inscrições aceitas para o programa CNH da Gente, que oferece 20 mil vagas para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA. Os candidatos podem consultar a relação no portal oficial do Governo da Bahia.

A publicação da lista de inscrições deferidas corresponde à uma etapa do processo seletivo. O resultado com os nomes dos candidatos selecionados está previsto para o dia 16 de novembro.

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Consulta

Os candidatos devem acessar o portal ba.gov.br, consultar as informações do programa e acompanhar os prazos estabelecidos nos editais.

Medida do governo retira necessidade da autoescola para obtenção da CNH

CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes
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CNH sem autoescola por Reprodução/ Ministério dos Transportes

Após a publicação do resultado final no dia 16/11, os candidatos selecionados terão 30 dias para realizar a abertura do serviço na unidade do Detran-BA vinculada ao endereço informado no momento da inscrição.

O Edital 002/2026 contempla 20 mil pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em diferentes regiões da Bahia. Já o Edital 001/2026 disponibilizou 294 vagas para moradores da região de Vitória da Conquista, incluindo Anagé, Barra do Choça, Encruzilhada, Tremedal e Cândido Sales, no mês de setembro e também teve sua lista divulgada, no mesmo endereço eletrônico.

“A iniciativa é totalmente gratuita e integra as políticas do Governo da Bahia para ampliar o acesso à habilitação e às oportunidades de mobilidade e trabalho”, ressalta Max Passos, diretor-geral do Detran-Ba.

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Bahia Cnh

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