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Detran faz leilão de veículos com motos a partir de R$ 300 e carros por R$ 2 mil na Bahia

Disputa acontece pela internet, com lotes em Salvador e interior

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:35

Detran faz leilão de veículos com motos a partir de R$ 300 e carros por R$ 2 mil na Bahia Crédito: Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realiza, no dia 25 de novembro, um leilão de veículos e sucatas com lances iniciais a partir de R$ 300 para motocicletas e R$ 2 mil para carros. A disputa começa às 9h e será realizada exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Nordeste Leilões. Os lotes estão distribuídos em Salvador, Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus.

Entre as motocicletas disponíveis está uma Shineray XY 50 Q, ano 2013, em Alagoinhas, com lance inicial de R$ 300. Em Salvador, uma Honda CG 125 Fan, ano 2006/2007, parte de R$ 700, enquanto uma Honda Pop 110i, ano 2022, tem lance mínimo de R$ 1 mil.

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Para quem procura carros, há opções como um Peugeot 207 Passion, ano 2009, com lance inicial de R$ 2 mil, e um Ford Fiesta Flex, ano 2010/2011, a partir de R$ 3 mil, ambos em Alagoinhas. Em Salvador, um Volkswagen Polo Track, ano 2023, tem lance mínimo de R$ 7 mil. Já uma Chevrolet Trailblazer LT, ano 2016, parte de R$ 20 mil.

O edital nº 23.2026 reúne veículos conservados, que podem voltar a circular após a regularização documental e eventuais reparos, além de sucatas aproveitáveis, destinadas exclusivamente ao desmonte e à comercialização de peças por empresas credenciadas.

Os interessados podem visitar os veículos até o dia 24 de novembro, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A visitação ocorre nos pátios dos três municípios, com acompanhamento de funcionários credenciados.

Para participar do leilão, é necessário fazer cadastro no site da Nordeste Leilões, com antecedência mínima de 24 horas em relação à abertura da sessão pública, e apresentar a documentação exigida no edital. Os lances antecipados estão disponíveis desde 29 de outubro.

A disputa será eletrônica, com acompanhamento das ofertas em tempo real. Será declarado vencedor quem apresentar o maior lance válido, conforme as regras do edital.

Os veículos serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia. Por isso, os interessados devem consultar o edital e verificar as condições dos lotes antes de oferecer lances. Os eventuais reparos, além das despesas de retirada, transporte e transferência, serão de responsabilidade do comprador.