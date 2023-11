Devotos iniciam homenagens à Nossa Senhora da Conceição

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Crédito: Reprodução

Nos 400 anos de criação da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, templo onde está a imagem da Padroeira do Estado da Bahia, a Arquidiocese de Salvador comemora a Festa de Nossa Senhora da Conceição de 29 de novembro a 8 de dezembro.



A programação conta com novenário, Missas, procissão e jornada que reunirá membros de diferentes grupos, pastorais e movimentos da Arquidiocese de Salvador.



O novenário acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, na Matriz (Praça Lions Club Internacional). No dia festivo, 8 de dezembro, serão celebradas Missas às 7h, às 9h e às 11h. O encerramento dos festejos será com a procissão, que sairá da Matriz às 17h.

No dia festivo, 8 de dezembro, os fiéis participam da alvorada, às 6h; recitação do Ofício de Nossa Senhora e procissão pelas principais ruas do bairro, às 7h; e da Santa Missa Solene presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Dorival Barreto, às 8h.

Durante as celebrações, a comunidade poderá fazer doações de feijão, arroz, açúcar, óleo, leite, biscoito, café, macarrão e farinha.