Dez funcionários de frigorífico em Eunápolis são hospitalizados após vazamento de gás

Um vazamento de gás de amônia na área de produção do frigorífico de uma indústria na zona rural do município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, causou a hospitalização de 10 funcionários, na manhã desta segunda-feira (18). As informações são da TV Bahia.



O incidente aconteceu na empresa Naturaves e as vítimas não correm risco de morte. Em nota, a companhia afirmou evacuou o local e as imediações após o vazamento ter sido identificado.