POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Dez quilos de cocaína são apreendidos em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou uma carga de cerca de 10 Kg de cocaína, transportada em um ônibus com destino a Jeremoabo, no nordeste da estado. A apreensão ocorreu na tarde do último domingo (24), durante uma operação em Vitória da Conquista, a cerca de 518 km de distância da capital baiana.