Dezenas de munições são apreendidas durante operação da DTE de Conquista

Um revólver calibre 38 com 52 munições foi apreendido nesta segunda-feira (11), na cidade de Nova Canaã, durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no bojo da Operação Paz.



O flagrante ocorreu por uma equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista em conjunto com policiais do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).



Um inquérito foi instaurado na DTE de Conquista para apurar os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições, bem como identificar os responsáveis pelo material apreendido, que já seguiu para a perícia.