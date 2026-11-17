RISCO

Dezenove cidades baianas estão em situação de emergência devido às chuvas

Inmet mantém avisos para os 417 municípios, com previsão de chuva e risco de temporais em diferentes regiões do estado

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:35

Dezenove cidades baianas estão em situação de emergência devido às chuvas Crédito: Ascom/Seinfra

Dezenove municípios baianos estão com situação de emergência vigente em decorrência das chuvas. O balanço foi atualizado na segunda-feira (16) pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

As cidades são: Antônio Cardoso, Eunápolis, Ilhéus, Itambé, Itanhém, Jussiape, Lajedão, Malhada, Medeiros Neto, Pindobaçu, Porto Seguro, Prado, Queimadas, Ribeirão do Largo, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Santo Estêvão, Serrinha e Vereda.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos de atenção e alerta para os 417 municípios baianos nesta terça-feira (17). Há alerta laranja em áreas do Oeste, São Francisco, Sudoeste e Chapada Diamantina. Salvador, Região Metropolitana e Recôncavo também têm previsão de chuva. O estado ainda está sob aviso de tempestade, com possibilidade de ventos intensos e queda de granizo.

A orientação é evitar áreas alagadas e buscar abrigo longe de árvores e estruturas que possam cair. Os avisos e as previsões estão disponíveis no site do Inema. Para receber alertas pelo WhatsApp, o cadastro gratuito pode ser feito no portal BA.GOV, com o número de celular atualizado. Situações de risco podem ser comunicadas à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Cidade baiana registra mais de 200 milímetros de chuva em 12 horas

O Governo da Bahia mobilizou uma força-tarefa para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas em Malhada, no sudoeste do estado, a aproximadamente 780 quilômetros de Salvador. O município registrou mais de 200 milímetros de chuva em menos de 12 horas, provocando alagamentos e interrupções de estradas que deixaram moradores isolados, especialmente no distrito de Canabrava.

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão na região, com viaturas e botes, e uma aeronave está à disposição para transportar alimentos, medicamentos e profissionais de saúde às comunidades isoladas. A corporação também realizou um sobrevoo de reconhecimento, por meio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), e mobilizou equipes do 7º Batalhão.

A Sudec acompanha os procedimentos relacionados à situação de emergência e mantém preparada a ajuda humanitária, com colchões, lençóis, cobertores e kits de higiene pessoal e doméstica. O programa Bahia Sem Fome vai enviar 300 cestas alimentares nesta terça-feira (17), enquanto a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) atua com o município na identificação das famílias afetadas, na avaliação do acesso ao aluguel social e no atendimento alimentar.

Na área da saúde, equipes de vigilância sanitária e epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) estão sendo deslocadas para atuar com os profissionais municipais. Também está previsto o envio de medicamentos e vacinas. Até o momento, não foram identificados danos às unidades de saúde. A Secretaria da Educação (SEC) disponibilizou uma escola estadual para funcionar como ponto de apoio ou acolhimento, caso necessário.