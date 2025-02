ARAÇÁS

Dezenove pessoas ficam feridas após ônibus cair em ribanceira na BA-099

Uma paciente sofreu fratura exposta e foi encaminhada ao Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 19:50

Ônibus caiu em ribanceira Crédito: Reprodução

Um acidente com um micro-ônibus na BA-099 deixou dezenove pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (17). O caso aconteceu após o veículo cair uma ribanceira em um trecho da rodovia localizado no município de Araçás, no nordeste baiano. >

O veículo pertencia a Prefeitura de Acajutiba, no nordeste do estado, e transportava pacientes do serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Em nota publicada nas redes sociais, a gestão municipal declarou que a maioria dos pacientes sofreram escoriações leves, picos hipertensivos, dores e machucados leves. >

Uma passageira sofreu uma fratura exposta no acidente e foi encaminhada ao Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, com estado de saúde estável. De acordo com a prefeitura acajutibense, a Secretária de Saúde do município está prestando o apoio e assistência necessários para os pacientes e seus familiares. >