300 MUNICÍPIOS

Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (13)

A Bahia se prepara para o Dia D da vacinação contra a gripe, que acontece neste sábado (13), em cerca de 300 municípios baianos. As secretarias municipais definem o horário de funcionamento e também se irão oferecer outras vacinas, de acordo as estratégias de cada município.

“A gente está se aproximando do período, tradicionalmente, de maior incidência de casos de gripe provocados pelo vírus da Influenza, até por conta das estações mais frias. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem e evitem o pior”, explica a secretária de Saúde Roberta Santana.

Para marcar o Dia D, a Sesab vai realizar ações no município de Lauro de Freitas, com a presença do Zé Gotinha. As iniciativas vão acontecer a partir de 9h, nas Unidades de Saúde da Família (USF) São Judas Tadeu, no bairro de Itinga, e, logo depois, Vida Nova, no Caji.