BEM-ESTAR

Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música neste sábado na Ribeira

Ação gratuita será realizada no Largo do Papagaio, a partir das 14h

Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:54

Dia da Saúde Mental reúne terapia, teatro e música Crédito: Divulgação

Um sábado de acolhimento, cultura e cuidado com a saúde mental. Essa é a proposta do “Dia da Saúde Mental”, que será realizado no dia 10, a partir das 14h, no Largo do Papagaio, no bairro da Ribeira, em Salvador. A programação é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades.

Entre as atividades previstas estão roda de terapia comunitária, distribuição de materiais informativos, apresentação teatral, espaço kids com recreação e música.

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A ação é promovida pela Recriar (Associação Reintegrando Crianças e Adolescentes em Risco), instituição sem fins lucrativos fundada pela missionária Eliete Alves de Moraes. Há 21 anos, a entidade desenvolve ações voltadas ao bem-estar de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade na região.