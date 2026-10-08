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Dia das Crianças: três parques para a garotada curtir a natureza em Salvador

Pituaçu, Zoo e Abaeté têm entrada gratuita e opções de lazer para a segunda-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:44

três parques de Salvador são opções gratuitas para curtir a natureza
três parques de Salvador são opções gratuitas para curtir a natureza Crédito: Ascom Inema

Quem pretende aproveitar o Dia das Crianças, na segunda-feira (12), sem sair de Salvador pode escolher entre parques que combinam áreas verdes, lazer e contato com a natureza. Pituaçu, Zoo Bahia e Abaeté oferecem opções para diferentes programas, de caminhadas e passeios de bicicleta à visita a animais e espaços culturais.

Três parques de Salvador são opções gratuitas para o Dia das Crianças

três parques de Salvador são opções gratuitas para curtir a natureza por Ascom Inema
Parque da Cidade por Arisson Marinho/CORREIO
Parque da Cidade por Arisson Marinho/CORREIO
Festival acontece no Parque da Cidade, no Itaigara, em Salvador por Divulgação
Mutirão oferece vacina V10 gratuita para cães no Parque da Cidade por Divulgação
Fantasmão reuniu multidão no Parque da Cidade por Arisson Marinho/CORREIO
Parque da Cidade por divulgação
Feira Vegana Salvador, no Parque da Cidade por Divulgação
Parque da Cidade por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Exército leva serviços e atividades de lazer para o Parque da Cidade por Divulgação/6ªRM
Exército leva serviços e atividades de lazer para o Parque da Cidade por Divulgação/6ªRM
Parque da Cidade de Feira de Santana por Divulgação/Prefeitura de Feira de Santana
15º edição do Bazar dos Bazares acontecerá no Parque da Cidade por Caio Diniz/DIVULGAÇÃO
Parque Social realiza mutirão de limpeza no Parque da Cidade próximo sábado por Divulgação
Parque da Cidade recebe evento por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Parque da Cidade, no Itaigara por Divulgação
Parque da Cidade por Marcelo Gandra_divulgação
Parque da Cidade por Evandro Veiga
Parque da Cidade por Evandro Veiga
Parque da Cidade por Evandro Veiga
Bailinho de Quinta e Jau levam 4,5 mil pessoas ao Parque da Cidade por Lego Comunicação
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três parques de Salvador são opções gratuitas para curtir a natureza por Ascom Inema

No Parque Metropolitano de Pituaçu, os visitantes encontram cerca de 400 hectares de área verde, além de 15 quilômetros de ciclovia. O espaço é usado para caminhadas, ciclismo e outras atividades ao ar livre e funciona todos os dias, das 7h às 17h. Em Ondina, o Zoo Bahia reúne mais de 1,4 mil animais e atrações como o Sítio Paleontológico e uma réplica em tamanho real de um Tiranossauro Rex. O zoológico funciona de terça-feira a domingo, mas estará aberto excepcionalmente na segunda (12), das 9h às 17h.

Em Itapuã, o Parque do Abaeté reúne lagoa, dunas e vegetação de restinga, além da Casa da Música e do Memorial do Abaeté, que conta a história e as manifestações culturais ligadas ao território. A área aberta do parque e a Lagoa do Abaeté têm acesso 24 horas. Nos três espaços, a entrada é gratuita.

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