Dia das Crianças: três parques para a garotada curtir a natureza em Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13:44
Quem pretende aproveitar o Dia das Crianças, na segunda-feira (12), sem sair de Salvador pode escolher entre parques que combinam áreas verdes, lazer e contato com a natureza. Pituaçu, Zoo Bahia e Abaeté oferecem opções para diferentes programas, de caminhadas e passeios de bicicleta à visita a animais e espaços culturais.
Três parques de Salvador são opções gratuitas para o Dia das Crianças
No Parque Metropolitano de Pituaçu, os visitantes encontram cerca de 400 hectares de área verde, além de 15 quilômetros de ciclovia. O espaço é usado para caminhadas, ciclismo e outras atividades ao ar livre e funciona todos os dias, das 7h às 17h. Em Ondina, o Zoo Bahia reúne mais de 1,4 mil animais e atrações como o Sítio Paleontológico e uma réplica em tamanho real de um Tiranossauro Rex. O zoológico funciona de terça-feira a domingo, mas estará aberto excepcionalmente na segunda (12), das 9h às 17h.
Em Itapuã, o Parque do Abaeté reúne lagoa, dunas e vegetação de restinga, além da Casa da Música e do Memorial do Abaeté, que conta a história e as manifestações culturais ligadas ao território. A área aberta do parque e a Lagoa do Abaeté têm acesso 24 horas. Nos três espaços, a entrada é gratuita.