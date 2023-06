Dia do Orgulho: Cidade da Música celebra com programação artística

Dia do Orgulho no museu Cidade da Música . Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

O palacete azul próximo ao Mercado Modelo e ao Elevador Lacerda, na região do Comércio, em Salvador, é o museu Cidade da Música, mas também da diversidade. Em celebração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado hoje, 28 de junho, o equipamento promoveu uma programação especial e gratuita, com dança, cultura, música e teatro queer.



A primeira atração foi uma aula de Vogue, na Praça Cayru, comandada pelo pesquisador e multiartista baiano Yan Quadros. Os participantes aprenderam uma coreografia em uma hora e apresentaram o resultado em seguida. Os que não tiveram coragem de se arriscar na dança, assistiram maravilhados.

“Nem preciso seguir a coreografia para me divertir, ver o sorriso e o esforço do pessoal já aquece a gente”, disse a autônoma Sandra Lima, 28 anos, ao justificar o motivo de não ter participado da aula. O que mostra que, a dança, além de alegrar os que se apresentam e assistem, também pode ser um remédio para as feridas do preconceito.

“Muitas pessoas LGBTs não têm um lar, estão em situação de abandono social e familiar, porque isso é tirado de nós pelo simples fato de sermos gays. A dança cria um lugar dentro da gente que, antes de tudo, serve para a gente enfrentar a vida, esse lugar que nos falta o abraço de alguém que nos diga o quanto somos bons. A dança nos permite dar este conforto a nós mesmos”

Nininha [no centro] na aula Vogue. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Para a cantora de pagode baiano, Nininha Problemática, que participou da aula e chamou atenção pela exuberância e beleza das suas roupas, além da confiança em si mesma, a arte ainda pode ir além.

“A arte me tirou da marginalidade, apesar de eu viver sempre à beira disso, porque sempre querem me colocar em um lugar marginal. Tudo que é feito por pessoas que se reconhecem como eu me reconheço, como uma pessoa preta, LGBTQUIAP+ é entregue o mínimo do mínimo. Eu venho na contramão, para que mais pessoas como eu se sintam representadas”, destacou Nininha.

A repressão e violência contra pessoas LGBTQIA+ na Bahia reflete em números. Segundo um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com base em notícias publicadas nos meios de comunicação, 27 pessoas LGBTQIA+ foram mortas no estado em 2022, o maior número de casos registrados na região Nordeste. Em todo o país, ocorreram 256 assassinatos.

Diante deste cenário, a segunda atração da programação do Dia do Orgulho no museu Casa da Música, se preocupou em destacar grandes ícones da cultura LGBTQIA+ e temas importantes da comunidade, por meio da Batalha de Trap/Rap da Diversidade. Três integrantes do museu batalharam, criando rimas sobre respeito, exaltando nomes como o da artista, ativista e ex-vereadora de Salvador, Léo Kret.

“A Cidade da Música parte do pressuposto do qual a gente pensa essa relação de respeito não somente para o público que vem, mas também do próprio equipamento que funciona e precisa dessas pessoas para que aconteça essa representatividade. Muito desse projeto é fomentado como uma prática diária do nosso atendimento, já que a maioria das pessoas da nossa equipe vêm da comunidade LGBTQIAPN+”, destacou o supervisor do museu, Geancarlos Barbosa.

Dandara no pocket show do espetáculo As Rainhas do Centro. Crédito: Emilly Oliveira/ CORREIO

O evento terminou com a apresentação do pocket show do espetáculo As Rainhas do Centro, que faz parte do projeto As Rainhas do Centro – Arte Transformista no Burburinho da Cidade. No museu, as drags Bagageryer Spielberg, Valerie O’Rarah, Bia Mathieu, Beatrice Papillon e Dandara dançaram, atuaram e dublaram, exaltando as belezas do centro da cidade de Salvador, com uma pitada de humor.

Segundo Dandara, essa é a maneira que elas encontraram de combater o preconceito. “As letras das canções que colocamos no repertório diz muito, a forma como nos apresentamos visualmente, principalmente eu que tenho barba. O nosso papel é provocar, porque, como qualquer outra arte, ela reverbera e leva as discussões que consideramos válidas”, afirmou a artista.