'Diálogos Musicados' sobre saúde mental já percorreu mais de 100 cidades baianas

Usar a música como um instrumento terapêutico e educativo. Essa é a proposta do projeto Diálogos Musicados sobre Saúde Mental,, criado pelo psicólogo, músico, professor e palestrante, Valney José.



O projeto já passou por mais de 100 cidades na Bahia, fortalecendo a bandeira da Educação Socioemocional. O 'Diálogos Musicados' conversa sobre saúde mental com diversos públicos (estudantes, professores, familiares, profissionais de saúde e da assistência social, colaboradores de diversas empresas) afim de tornar mais leve um assunto sério que tem ganhado cada vez mais importância no Brasil.