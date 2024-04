RECORDE

Diárias dos hotéis de Salvador atingem maior valor da história em março

O setor hoteleiro de Salvador tem bons motivos para comemorar os índices de março deste ano. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Bahia (ABIH-BA), durante o terceiro mês deste ano, a ocupação média foi de 61,27%, valor superior à média obtida no mesmo período de 2023, quando a área registrou 58,33%. O levantamento também aponta que, durante os dias comercias (segunda a sexta-feira), a capital baiana registrou média de 62,65% de ocupação, superior à taxa de 58,38% nos finais de semana ao longo do mês. A pesquisa ainda registra que a Semana Santa também contribuiu para os resultados positivos, com uma taxa de 67% e diária média superior a R$ 700,00.

“Salvador encerrou o primeiro trimestre com números robustos e grande crescimento em todos os indicadores em relação ao ano passado, mas enfrentaremos agora o trimestre mais desafiador do ano para o turismo. Por isso, é o momento de intensificarmos as ações comerciais de divulgação e promoção do destino, em parceria com a gestão pública. Também será fundamental a prospecção e captação de novos eventos”, disse o presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol.