Disputa de terras: três pessoas são baleadas em comunidade no Norte da Bahia

Moradores das comunidades tradicionais do território de Angico dos Dias, em Campo Alegre de Lourdes, no Norte da Bahia, sofreram um atentado a tiros nesse sábado (2). O caso aconteceu na área de pasto.



Segundo informações da Comissão Pastoral da Terra - Regional Bahia, os tiros foram disparos por um homem que tem envolvimento em tentativas de grilagem no território. Segundo a CPT, três pessoas foram baleadas, sendo dois do território de Angico dos Dias e um agente da CPT da Diocese de Juazeiro.