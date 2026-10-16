COMPORTAMENTO

‘Divórcio grisalho’ redefine perfil de famílias na Bahia

Entre 2009 e 2024, houve um crescimento de 177,2% nos casos de separações de pessoas 50+ no estado

L Lucas Pereira

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 05:00

Na Bahia, 17 mil mulheres 50+ pediram o divórcio de 2022 a 2024 Crédito: Shutterstock

O Brasil registrou cerca de 350.407 divórcios realizados em primeira instância no ano de 2024 entre casais de todas as idades, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da redução em relação ao ano anterior (360.787), chama a atenção a quantidade de desenlaces entre pessoas acima de 50 anos. Em 2024, um em cada cinco divórcios envolveu cônjuges 50+: 91.386 pessoas, número equivalente a 21,3% do total.

Na Bahia, o cenário acompanha o nacional: dos 24.402 do total de divórcios realizados em 2024, 6.819 (23,2%) casais 50+ se separaram no mesmo período, o que equivale dizer um crescimento de 177% nos últimos 15 anos, do início da série histórica em 2009 para cá. Em números absolutos, na Bahia, os divórcios nesse grupo passaram de 2.283 em 2009 para 6.328 em 2024.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos 1 de 8

Em Salvador, a porcentagem quase se iguala ao total do estado em 2024: foram 23,4% de ‘divórcios grisalhos’. Segundo o IBGE, nos últimos 15 anos, o número de divórcios entre pessoas mais velhas chegou a quase triplicar no país e na Bahia; e a quase dobrar na capital baiana. Somando os últimos 15 anos, Salvador pulou de 643 desenlaces em 2009 para 1.283 em 2024.

Para a psicoterapeuta Alice Lacerda, elementos como a saída dos filhos de casa, a chamada síndrome do ninho vazio, e o enfraquecimento de certos estigmas sociais têm contribuído para o aumento das separações nessa faixa etária, especialmente por parte das mulheres. Mais independentes financeiramente e com o fenômeno do empoderamento feminino, essa parcela da sociedade tem buscado cada vez mais novos recomeços.

“É uma mulher que passou a juventude dizendo sim para as demandas da família e não para si mesma e que, de repente, se vê diante da necessidade de reconstruir sua própria identidade. E quando essa mulher chega aos 50 anos, ela está exausta. E quando os filhos vão indo embora, ela enxerga que existe muita vida para viver ainda e aí parte para a sua nova construção”, explica a especialista.

Lacerda pontua ainda que, em muitos casos, há uma tentava de seguir numa relação construída por muitos anos pela “vergonha” de ser julgada pelos outros: “Enquanto o foco estiver no que a família vai dizer, no que a amiga que é casada vai pensar, no que a religião acha, enquanto o foco estiver nos outros, ela continuará nessa jornada de coadjuvante”. Para ela, a “primeira coisa a se fazer é abandonar a culpa por estar cuidando dela mesma e reduzir a importância da opinião alheia sobre si.

Tendência

Entre 2022 e 2024, foram quase 17 mil mulheres 50+ encerrando uma união estável na Bahia, dado que chama a atenção para a tendência de crescimento: foram 4.862 em 2022, 5.958 em 2023 e 6.121 em 2024.

A especialista pontua ainda que não é questão de “romantizar” a separação e que, normalmente, a decisão de rompimento acontece após as tentativas de remediação, incluindo terapia de casal. Tanto no caso feminino, quanto no masculino, é preciso respeitar os limites de cada um e entender que o fim também significa recomeço.