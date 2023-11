Do Candeal para o mundo: Brown recebe título de Embaixador do Turismo em Salvador

Cerimônia de entrega da titulação de Brown como Embaixador do Turismo acontece no Centro de Convenções. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Do Candeal para o mundo. É de onde vem e para onde vai o cantor, compositor, multi-instrumentista, artista visual e ativista social Carlinhos Brown que, no fim da tarde desta sexta-feira (24), também foi intitulado Embaixador do Turismo Brasileiro pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Ele, que agora será representante do Brasil em ações de divulgação do país no exterior, ressaltou que a titulação só oficializa o trabalho que já vem sendo feito através do seu engajamento com a cultura.

“Desde que me dou como artista e sou recebido pelo público que meu interesse nesse tema e nessa clave, que é o turismo, torna-se clara. Não é à toa que eu fiz Guetho Square, não é à toa que eu adquiri, para retornar para a cultura, aquele patrimônio que é o Mercado do Ouro e que eu renomeei como Museu du Ritmo, onde estamos construindo um super projeto de receptivo para toda a cidade”, disse.

Segundo Brown, o Brasil sempre deixou claro na sua cultura a presença de influências europeias, incentivando o turismo para países do Velho Mundo. Agora, ele afirma que o foco deve ser a inserção do Brasil no mapa de locais que precisam ser visitados. “Está na hora de dizermos ‘ó, venham nos conhecer’, sobretudo dentro da visão do afroturismo e isso vai fortalecer muito para que a gente também tenha interesse de ir para o lado de lá e fazer esse verdadeiro intercâmbio natural. O turismo familiar nos interessa muito, os saberes, os sabores se evidenciam muito aqui, porque temos uma história pan-africana preservada”, pontuou.

A cerimônia de entrega do diploma referente ao papel que o Cacique do Candeal vai desempenhar na Embratur aconteceu no Centro de Convenções Salvador, como parte da programação do Expo Carnaval Brazil. Com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, Brown teve seu diploma assinado e apresentado ao público presente.

No palco, Freixo lembrou que Pelé foi o primeiro a ser nomeado como Embaixador do Turismo Brasileiro, quando a titulação foi criada em 1987. A memória, segundo ele, foi suscitada para demonstrar a força de representação de Carlinhos Brown. “É muito bacana lembrar disso na hora de dizer o seguinte: Carlinhos Brown, você representa o Brasil que a gente quer viver, você representa o Brasil com ‘S’ do saber, do sabor e da sustentabilidade, desse Brasil que produz, através da alegria, emprego e renda”, falou.

Por sua vez, a ministra Margareth Menezes também celebrou a titulação de Brown e destacou a importância da aliança entre cultura e turismo. “Brown é um dos grandes artistas baianos e brasileiros, reconhecido em todo lugar que vai e sempre levando a nossa cultura e essa representatividade. É um bando de gente boa que faz e eleva o nome do Brasil e, nós brasileiros, temos que nos aproveitar disso. Especialmente em relação à economia que isso gera. É disso que estamos falando: começar a olhar tanto a cultura como o turismo como verdadeiros vetores de levante da economia brasileira, começar a profissionalizar cada vez mais e acreditar na beleza e no poder que nossa cultura tem. Nossa cultura é de primeiríssima qualidade”, enfatizou.

Carlinhos Brown ainda não tem compromissos marcados para representar o país no exterior. De acordo com Freixo, os dois vão elaborar uma agenda juntos em breve. O objetivo, aponta o presidente da Embratur, é trazer o povo que acompanha o multiartista ao redor do mundo – como ocorreu neste ano em Paris, na França, durante a Lavagem de Madeleine, que registrou 60 mil pessoas acompanhando o cantor – para o Brasil.