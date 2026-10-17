HUMANIZAÇÃO

Do colo à mordida: o risco de transformar animais silvestres em pets

Confinamento e tentativa de humanizar espécies selvagens podem provocar estresse, alterar comportamentos e aumentar o risco de acidentes, alertam veterinários.

Bruno Wendel

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:00

Famosos e seus pets exóticos Crédito: Montagem

Chamado de “filho” pelo tutor, o ex-deputado Marcell Moraes, o macaco-prego Alcebíades vivia, segundo relatos de vizinhos, confinado em uma jaula nos fundos de uma casa no luxuoso condomínio Alphaville 2, em Salvador. Após fugir, invadiu imóveis e mordeu pessoas. Capturado, morreu dias depois, e a causa do óbito ainda não foi esclarecida. O caso expõe um problema que vai além das circunstâncias da morte do primata: a ideia de que afeto e convivência bastam para transformar um animal silvestre em pet.

Famosos e seus pets inusitados 1 de 34

“Os animais domésticos passaram por um processo de convivência com os humanos por milhões de anos. Essa coisa de trazer os selvagens para dentro de casa é um fenômeno recente. Então, geneticamente, eles têm um comportamento diferente com o humano. Mesmo que tenham sido adquiridos por meios legais, ainda assim trazem na genética o instinto”, explica o médico-veterinário Moacyr Moraes, que há quase 40 anos atende animais domésticos e silvestres.

Segundo Moraes, o confinamento e a exposição ao contato humano podem provocar estresse e desencadear problemas fisiológicos e comportamentais nos animais selvagens. Ana Maria, de 50 anos, percebeu mudanças desse tipo ainda na infância, quando morava no interior da Bahia. Como o pai era médico na zona rural, a família recebia presentes de pacientes, inclusive animais silvestres. “Os pacientes davam para a gente furão, araras, ratos, hamsters, cágados. Era tudo em forma de agradecimento”, conta a dona de casa.

Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos 1 de 13

Entre os presentes, um mico batizado de ‘Jovem’, em homenagem ao personagem de Chico Anysio, marcou sua relação com os animais. Criado em casa desde filhote, o primata mudou de comportamento à medida que cresceu. “Sempre foi tratado com muito amor. Dormia na minha cama, vivia agarrado no meu pescoço e, do nada, passou a me morder, ser agressivo com as visitas”, recorda Ana Maria. Na época, ela entregou ‘Jovem’ a uma amiga que criava outros macacos em viveiros, por temer que ele pudesse ser facilmente atacado por predadores caso escapasse.

No caso dos primatas, Moraes destaca que as necessidades vão muito além de alimentação e abrigo. “Os macacos, quando estão crescendo na natureza, têm limites dentro do bando. Mesmo assim, durante o convívio social, é comum que briguem entre si pela liderança e na disputa por uma fêmea. A pessoa que não está familiarizada com o bicho acaba criando um comportamento distorcido”, explica o veterinário.

Ana Maria define a experiência com ‘Jovem’ como um aprendizado. “Tenho consciência de que cometi maus-tratos, porque invadi o selvagem que ele era”, afirma. Hoje, diz que evita humanizar os animais. “Não coloco as minhas gatas para dormirem comigo, não ponho roupas nelas, nem dou banho, porque os felinos se limpam por conta própria.” A lição também se estendeu à família. “Minha mãe tem o hábito de pôr frutas no muro da casa para alimentar micos e pássaros. Eles chegam, comem e vão embora. É uma forma de cada um respeitar o seu espaço”, relata.

Características naturais

Segundo o médico-veterinário Paulo Bahiano, gestor do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Inema em Barreiras, tanto animais domésticos quanto silvestres preservam instintos naturais. Ele afirma que os cães passam por um processo de domesticação há pelo menos 15 mil anos, enquanto o dos gatos remonta a pelo menos 4 mil anos. Ao longo desse período, a seleção também contribuiu para o desenvolvimento de raças.

“Até hoje temos pessoas que não gostam de gatos por pensarem que são animais mais difíceis de interagir e por possuírem um estado mais ‘selvagem’, pois preservaram mais seu hábito de predador solitário”, declara.

Bahiano aponta riscos na criação de animais silvestres como pets. “São acidentes por mordeduras, arranhões, estresse constante para o animal e imunossupressão.” Segundo ele, o estresse e a redução das defesas naturais do organismo podem aumentar a vulnerabilidade a doenças infecciosas e parasitárias, além de provocar falta de apetite e alterações comportamentais, como apatia.

Para o médico-veterinário Marcos Borges Ribeiro, membro do corpo de conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-BA), a origem legal do animal não garante, por si só, condições adequadas para atender às necessidades da espécie. “Primatas, serpentes, aranhas e lhamas apresentam características biológicas, comportamentais e necessidades de manejo bastante distintas. Algumas dessas espécies exigem instalações específicas, condições ambientais controladas, interação social adequada e acompanhamento veterinário especializado”, pontua.

Ataques

Em situações de ataques ou mordeduras, a prioridade deve ser garantir a segurança das pessoas e do próprio animal. O primeiro cuidado é interromper o contato, mantendo uma distância segura e evitando reações que possam aumentar o estresse ou provocar novos acidentes. Quando necessária, a contenção deve ser realizada por profissionais capacitados, com técnicas e equipamentos adequados à espécie.