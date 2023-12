Dobradinha pelo segundo ano entre a TIM e o maior festival musical do verão brasileiro

O presidente da TIM Brasil Alberto Griselli confirmou, em jantar para apresentação do balanço final de ano, no Rio de Janeiro, na noite dessa quinta-feira, 07, que a companhia vai patrocinar o Festival de Verão de Salvador, evento promovido pela Rede Bahia. Será o primeiro evento musical de 2024 associado a marca da TIM, em um ano que inclui outros festivais, entre eles uma nova edição do Rock in Rio. É o segundo ano seguido da parceira entre a operadora e o maior festival musical do verão brasileiro.

A associação da marca com a música repete estratégia de anos anteriores que tem trazido bons resultados a empresa. Em 2023 , a TIM completa 25 anos de Brasil, atingindo 100% dos municípios do pais com a tecnologia 4G, e um avanço significativo no 5G. Na Bahia, fecha o ano cobrindo 100% dos bairros de Salvador com a nova tecnologia e também com a liderança em número de clientes, com 23% de participação do mercado estadual. Iniciou, ainda, a ampliação da rede 5G em cidades da região metropolitana da capital e em municípios do interior, a exemplo de Itabuna, Ilhéus e Itacaré. Contabiliza, ainda, investimentos em parcerias com o agronegócio da região oeste da Bahia, aumentando a conectividade das fazendas e contribuindo para o aumento da competitividade do setor.