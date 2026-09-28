Cinema

Documentário baiano Entre a Caneta e o Poder vence FestCine Pedra Azul

Filme de Daniel Talento sobre o avanço das mulheres no jornalismo local emocionou o público

D Da Redação

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:11

Documentário baiano Entre a Caneta e o Poder vence FestCine Pedra Azul Crédito: Divulgação

O documentário baiano Entre a Caneta e o Poder: Mulheres no Jornalismo da Bahia venceu o FestCine Pedra Azul. A exibição terminou com aplausos de pé, abraços e cumprimentos às jornalistas presentes. Entre os espectadores estavam realizadores, artistas e profissionais do audiovisual.

A exibição terminou com aplausos de pé, abraços e cumprimentos às jornalistas presentes. Entre os espectadores estavam realizadores, artistas e profissionais do audiovisual.

O documentário dirigido por Daniel Talento foi anunciado vencedor da categoria Documentário Mostra Brasil, recebendo o Troféu Rota do Lagarto.

O festival foi realizado nos dias 25 e 26 de setembro, no Hotel Vista Azul, em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. A oitava edição homenageou as atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes e reuniu realizadores brasileiros e estrangeiros. Segundo dados divulgados pela organização, 1.580 filmes de 98 países foram inscritos nesta edição.

Para Daniel Talento, o prêmio ajuda a romper um silêncio que vai além do próprio filme. “O que pega mais forte é saber que a história dessas mulheres baianas, jornalistas incríveis, que bateram de frente com o machismo das redações e com a violência da ditadura, está furando a bolha. É sobre furar o bloqueio histórico”, afirma. Para o diretor, a premiação amplia as possibilidades de circulação do documentário e joga luz sobre uma memória que, durante muito tempo, permaneceu abafada.

Ao comemorar a conquista, Daniel divide o prêmio com quem ajudou a levar essa história à tela. Agradece à Arpoador Audiovisual, à Érica Lotti e a toda a equipe envolvida na produção. “É por isso que a gente filma”, resume.

A produtora executiva Karen Zardi amplia esse reconhecimento para o trabalho construído nos bastidores. Para ela, “cada detalhe transparece cuidado”. Direção, fotografia, montagem e sonorização, destaca, carregam uma delicadeza que valoriza ainda mais as trajetórias retratadas.

Produzido pela Tia Maria Filmes, em coprodução com a Arpoador Audiovisual, “Entre a Caneta e o Poder” recupera um capítulo da história da imprensa baiana: a entrada das mulheres em espaços das redações até então ocupados majoritariamente por homens. A partir da década de 1970, em plena ditadura militar, uma geração de jornalistas começou a avançar sobre editorias como política, polícia, economia e esporte. Além da censura imposta à imprensa, essas profissionais encontraram outra barreira dentro das próprias redações: uma divisão de espaços que também passava pelo gênero. É essa transformação que ganha rosto e voz nos depoimentos de Carmela Talento, Mariluce Moura, Joana D’Arck, Isabel Santos, Mônica Bichara e Jaciara Santos. As lembranças pessoais estão presentes no filme, mas ajudam a contar uma história maior: a conquista, pelas mulheres, de lugares de prestígio, decisão e poder no jornalismo.

O prêmio acrescenta um novo capítulo à trajetória de Entre a Caneta e o Poder, que este ano já havia ultrapassado as fronteiras brasileiras. Em maio, o longa foi selecionado para o ICJ International Film Award 2026, na Ucrânia, entre mais de 2.500 obras de diferentes países, e passou a integrar o programa Cinema nas Escolas, com exibições previstas em cem instituições de ensino ucranianas.