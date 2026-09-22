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Dois amigos desaparecem após saírem para comprar cigarros na Bahia

Caso ocorreu em Eunápolis, no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:22

Antônio Arthur Trevizani Souza (à esquerda) e Ryan Felipe Silva Santos (à direita)
Antônio Arthur Trevizani Souza (à esquerda) e Ryan Felipe Silva Santos (à direita) Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Um jovem e um adolescente desapareceram após saírem para comprar cigarros em uma motocicleta em Eunápolis, no sul da Bahia, na última sexta-feira (18). Até esta terça-feira (22), eles não haviam sido localizados.

De acordo com a Polícia Civil, os desaparecidos foram identificados como Antônio Arthur Trevizani Souza, de 18 anos, e Ryan Felipe Silva Santos, de 17.

Segundo o registro da ocorrência, os dois amigos foram vistos pela última vez na noite de sexta-feira (18), quando saíram juntos da residência de Antônio Arthur, no bairro Dinah Borges.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Informações sobre o paradeiro dos jovens podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da Polícia Civil.

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