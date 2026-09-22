Dois amigos desaparecem após saírem para comprar cigarros na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:22
Um jovem e um adolescente desapareceram após saírem para comprar cigarros em uma motocicleta em Eunápolis, no sul da Bahia, na última sexta-feira (18). Até esta terça-feira (22), eles não haviam sido localizados.
De acordo com a Polícia Civil, os desaparecidos foram identificados como Antônio Arthur Trevizani Souza, de 18 anos, e Ryan Felipe Silva Santos, de 17.
Segundo o registro da ocorrência, os dois amigos foram vistos pela última vez na noite de sexta-feira (18), quando saíram juntos da residência de Antônio Arthur, no bairro Dinah Borges.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Informações sobre o paradeiro dos jovens podem ser repassadas, de forma sigilosa, por meio do Disque Denúncia 181 ou em qualquer unidade da Polícia Civil.