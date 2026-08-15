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Dois amigos perdem visão e audição após beber conhaque na Bahia; suspeita de metanol é descartada

Homens compraram bebida em um mercado

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:13

Conhaque ou brandy — 36% a 54% de álcool por volume
Conhaque Crédito: Eva Bronzini / Pexels

A prefeitura de Mutuípe, por meio da Secretaria de Saúde do município, descartou dois casos de suspeita de intoxicação por metanol no município. O comunicado foi divulgado nas redes sociais da administração municipal, na última sexta-feira (15), após a conclusão da avaliação e dos exames feitos pelas autoridades de saúde.

"Dessa forma, não há, até o momento, casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados às ocorrências investigadas no município", diz o órgão. A suspeita teve início depois que dois homens, de 29 e 42 anos, foram atendidos depois de perder a visão e audição.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil

Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil
Estabelecimento fechado em SP por suspeita de venda de bebida adulterada por Divulgação
Comunicado de bar interditado em São Paulo por Reprodução
Rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por Reprodução
Hungria foi visto comprando bebidas horas antes de ser internado em hospital por Reprodução | Redes Sociais
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
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Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil

De acordo com uma reportagem da TV Subaé, os dois homens são amigos e compraram uma garrafa de conhaque em um mercado. Os dois beberam algumas doses juntos. Menos de uma hora depois, começaram a passar mal.

Eles foram atendidos no Hospital de Mutuípe e transferidos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

A Polícia Civil investiga o caso.

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