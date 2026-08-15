INVESTIGAÇÃO

Dois amigos perdem visão e audição após beber conhaque na Bahia; suspeita de metanol é descartada

Homens compraram bebida em um mercado

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:13

Conhaque Crédito: Eva Bronzini / Pexels

A prefeitura de Mutuípe, por meio da Secretaria de Saúde do município, descartou dois casos de suspeita de intoxicação por metanol no município. O comunicado foi divulgado nas redes sociais da administração municipal, na última sexta-feira (15), após a conclusão da avaliação e dos exames feitos pelas autoridades de saúde.

"Dessa forma, não há, até o momento, casos confirmados de intoxicação por metanol relacionados às ocorrências investigadas no município", diz o órgão. A suspeita teve início depois que dois homens, de 29 e 42 anos, foram atendidos depois de perder a visão e audição.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil 1 de 6

De acordo com uma reportagem da TV Subaé, os dois homens são amigos e compraram uma garrafa de conhaque em um mercado. Os dois beberam algumas doses juntos. Menos de uma hora depois, começaram a passar mal.

Eles foram atendidos no Hospital de Mutuípe e transferidos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.