POLÍCIA

Dois bovinos são mortos a tiros em propriedade rural na Bahia

Caso aconteceu em Queimadas, no nordeste do estado

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:10

Queimadas, no norte da Bahia Crédito: Reprodução/Prefeitura de Queimadas

Dois bovinos foram mortos a tiros em uma propriedade rural de Queimadas, no nordeste da Bahia, na madrugada de segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após a informação de que vacas haviam sido baleadas no local. Na propriedade, a guarnição manteve contato com o proprietário e encontrou seis animais atingidos por disparos de arma de fogo, sendo que dois já estavam mortos.

Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Queimadas.