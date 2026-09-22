Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois bovinos são mortos a tiros em propriedade rural na Bahia

Caso aconteceu em Queimadas, no nordeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:10

Queimadas, no norte da Bahia
Queimadas, no norte da Bahia Crédito: Reprodução/Prefeitura de Queimadas

Dois bovinos foram mortos a tiros em uma propriedade rural de Queimadas, no nordeste da Bahia, na madrugada de segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após a informação de que vacas haviam sido baleadas no local. Na propriedade, a guarnição manteve contato com o proprietário e encontrou seis animais atingidos por disparos de arma de fogo, sendo que dois já estavam mortos.

Leia mais

Imagem - Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari

Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari

Imagem - Dois amigos desaparecem após saírem para comprar cigarros na Bahia

Dois amigos desaparecem após saírem para comprar cigarros na Bahia

Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Queimadas.

Não há informações sobre o estado de saúde dos outros quatro bovinos que ficaram feridos.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - De Shopee a Mercado Livre: produtos médicos sem registro são alvo de fiscalização da Anvisa

De Shopee a Mercado Livre: produtos médicos sem registro são alvo de fiscalização da Anvisa
Imagem - Lavareda vê eleição nacional empatada e diz que Lula tem desempenho pior no Nordeste que em 2022

Lavareda vê eleição nacional empatada e diz que Lula tem desempenho pior no Nordeste que em 2022
Imagem - Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari

Homem é preso após tentar matar companheira com facadas no tórax e no rosto em Camaçari