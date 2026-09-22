Dois bovinos são mortos a tiros em propriedade rural na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:10
Dois bovinos foram mortos a tiros em uma propriedade rural de Queimadas, no nordeste da Bahia, na madrugada de segunda-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após a informação de que vacas haviam sido baleadas no local. Na propriedade, a guarnição manteve contato com o proprietário e encontrou seis animais atingidos por disparos de arma de fogo, sendo que dois já estavam mortos.
Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Queimadas.
Não há informações sobre o estado de saúde dos outros quatro bovinos que ficaram feridos.