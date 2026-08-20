Dois caminhões colidem e carga tomba sobre a pista da BR-101 na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:56
Dois caminhões colidiram frontalmente na manhã desta quinta-feira (20), na BR-101, em Teodoro Sampaio, no interior da Bahia. Após a batida, a carga de um dos veículos tombou sobre a pista, provocando uma interdição parcial da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h15, no km 133 da BR-101. Não houve registro de mortes.
A ocorrência está sendo atendida pelas equipes responsáveis, e a interdição parcial permanece no trecho.
Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia: