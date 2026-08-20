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Dois caminhões colidem e carga tomba sobre a pista da BR-101 na Bahia

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), em Teodoro Sampaio; trecho da rodovia está parcialmente interditado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:56

Dois caminhões colidem e carga tomba sobre a pista da BR-101 na Bahia
Dois caminhões colidem e carga tomba sobre a pista da BR-101 na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Dois caminhões colidiram frontalmente na manhã desta quinta-feira (20), na BR-101, em Teodoro Sampaio, no interior da Bahia. Após a batida, a carga de um dos veículos tombou sobre a pista, provocando uma interdição parcial da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h15, no km 133 da BR-101. Não houve registro de mortes.

A ocorrência está sendo atendida pelas equipes responsáveis, e a interdição parcial permanece no trecho.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

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