PISTA INTERDITADA

Dois caminhões colidem e carga tomba sobre a pista da BR-101 na Bahia

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), em Teodoro Sampaio; trecho da rodovia está parcialmente interditado

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:56

Dois caminhões colidem e carga tomba sobre a pista da BR-101 na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Dois caminhões colidiram frontalmente na manhã desta quinta-feira (20), na BR-101, em Teodoro Sampaio, no interior da Bahia. Após a batida, a carga de um dos veículos tombou sobre a pista, provocando uma interdição parcial da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h15, no km 133 da BR-101. Não houve registro de mortes.

A ocorrência está sendo atendida pelas equipes responsáveis, e a interdição parcial permanece no trecho.