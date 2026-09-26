TRAGÉDIA

Dois feridos seguem em estado grave após acidente com ônibus na Chapada Diamantina

Ônibus tombou BA-122, na zona rural de Iraquara

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 14:54

Vítimas estão internadas no Hospital Regional da Chapada, em Seabra Crédito: Sesab

O acidente envolvendo um ônibus na BA-122, na zona rural de Iraquara, na Chapada Diamantina, na madrugada deste sábado (26), deixou sete mortos e pelo menos 13 feridos, segundo a Polícia Civil. Do total de feridos, dois estão em estado grave e recebem atendimento na sala vermelha, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O acidente

O ônibus da empresa Real Maia saiu de Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino Palmas, no Tocantins. Além do motorista que conduzia o veículo no momento da tragédia, havia um segundo condutor. Os dois sobreviveram.

Conforme informações preliminares levantadas no local, o motorista teria perdido o controle da direção, ocasionando o tombamento do veículo. As circunstâncias e as causas do acidente ainda serão apuradas. Entre as vítimas fatais está o soldado da Polícia Militar Lucas José Jesus Santana.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia: 1 de 10

De acordo com a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Seabra registrou a ocorrência na madrugada deste sábado (26). Segundo informações do boletim de ocorrência, um veículo de transporte interestadual trafegava por um trecho da BA-122, na zona rural de Iraquara, quando perdeu o controle, saiu da pista e tombou. As vítimas estão internadas no Hospital Regional da Chapada, em Seabra.

A polícia informou ainda que foram expedidas as guias para remoção dos corpos e realização das perícias. "O Departamento de Polícia Técnica (DPT) atua na identificação das vítimas. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente. Os laudos periciais deverão contribuir para o esclarecimento das causas da ocorrência", diz a nota.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) emitiu nota de solidariedade aos familiares, amigos e colegas das vítimas. Segundo a SSP-BA, o Corpo de Bombeiros Militar trabalhou no resgate dos passageiros e do motorista do ônibus da empresa Real Maia. Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente. A secretaria informou ainda que todas as medidas para investigar as causas do acidente estão sendo adotadas pela Polícia Civil e pelo Departamento de Polícia Técnica.

O CORREIO procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não obteve retorno. O Corpo de Bombeiros também foi procurado para prestar informações sobre o resgate e informar para quais unidades as vítimas foram socorridas, mas não se pronunciou até o momento. A reportagem também tentou contato pelos canais de comunicação da empresa de ônibus envolvida na tragédia, a Real Maia, mas não obteve retorno.