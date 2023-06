Dois ficam feridos em acidente envolvendo carro e micro-ônibus em Salvador

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus, no início da manhã desta quarta-feira (21), no bairro Caminho de Areia, em Salvador.



De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os dois feridos estavam no carro. O micro-ônibus atingiu a parte traseira do carro, que ficou destruída. As vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois.