VIOLÊNCIA

Dois homens são achados mortos dentro de carro em Sussuarana

Dois homens foram achados mortos dentro de um carro em Sussuarana, Salvador, na manhã deste domingo (14). As vítimas ainda não foram formalmente identificadas.

Segundo a Polícia Civil, os dois foram mortos a tiros e deixados dentro do carro, que foi abandonado na Rua Rubens Zardival. Já segundo a Polícia Militar, uma equipe da 48ª Companhia Independente (CIPM) esteve no local e encontrou um dos ocupantes ainda ferido. O homem foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE).