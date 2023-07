Dois homens são assassinados em uma só noite em Feira de Santana

Dois homens foram assassinados em uma só noite, em Feira de Santana, no último sábado (1º), segundo a Polícia Militar.



O primeiro crime aconteceu na região do Tomba, em Feira de Santana. Allan Barreto Ribeiro, 26 anos, teve a pochete com dinheiro e celular levados antes de ser morto a tiros. Ele trabalhava como rifeiro.



De acordo com a PM, o homem foi assassinado na Rua Florianópolis. Quando os policiais da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar chegaram ao local da ocorrência, a vítima já não apresentava sinais vitais.