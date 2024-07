SALVADOR

Dois homens são detidos por pesca ilegal de peixes em extinção na praia da Barra

Uma equipe do pelotão de repressão à pesca proibida foi acionada para ir de encontro aos suspeitos no mar. A embarcação usada por eles, classificada para a atividade de esporte e recreio, foi apreendida com o apoio Capitania dos Portos.