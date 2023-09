Dois homens são presos adulterando carro roubado em Lauro de Freitas

Dois homens foram presos no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde desta sexta-feira (1º). Os suspeitos estavam fazendo adulterações em um carro, para dificultar a identificação de que ele era roubado.



A prisão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV), durante a operação Apolo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os militares receberam denúncias de populares que na localidade conhecida como Chácara Taiti, no bairro de Itinga, haviam veículos roubados trafegando, além de um ponto especializado em adulteração de sinais veiculares.