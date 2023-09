Dois homens são presos em flagrante por tráfico em Salvador

Policiais do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) apreenderam drogas e detiveram dois homens, na manhã deste sábado (9), no Engenho Velho da Federação, em Salvador.



Durante patrulhamento na Rua Deputado Newton Moura Costa, os militares avistaram dois homens que, ao se depararem com a guarnição, tentaram fugir, sendo alcançados e abordados. Com eles, foi encontrada uma bolsa contendo 153 pinos de cocaína, 29 porções de maconha e um aparelho celular, além papéis de seda para cigarros. Após consulta, ficou constatado que os suspeitos respondiam já por tráfico de drogas e um deles usava uma tornozeleira eletrônica.