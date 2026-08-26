Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens são presos por crimes contra crianças durante operação policial na Bahia

Operação Brilho do Amanhã foi deflagrada no baixo sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:34

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens investigados por crimes contra crianças e adolescentes foram presos nesta terça-feira (25) durante a Operação Brilho do Amanhã, realizada pela Polícia Civil em municípios do baixo sul da Bahia. As capturas ocorreram em Valença e Presidente Tancredo Neves. Um terceiro condenado por estupro de vulnerável também foi localizado em Cairu, mas não foi conduzido por estar acamado e com a saúde debilitada.

Em Valença, a polícia prendeu um homem de 71 anos condenado por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo a Polícia Civil, ele havia sido intimado a se apresentar ao Conjunto Penal do município para cumprimento da pena, mas descumpriu a determinação judicial. Após ser localizado pelos investigadores, foi encaminhado ao sistema prisional.

Já em Presidente Tancredo Neves, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 52 anos investigado por crimes praticados contra duas meninas, de 9 e 11 anos. De acordo com as investigações, o suspeito teria feito abordagens de cunho sexual e oferecido dinheiro às vítimas. A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Durante a operação, os agentes também localizaram um homem de 72 anos na localidade de Gamboa, em Cairu. Ele foi condenado a 10 anos e oito meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2019 e teve como vítima uma menina de 10 anos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo a Polícia Civil, o condenado estava acamado, com quadro de saúde debilitado e comprometimento da capacidade de locomoção. A situação foi comunicada à 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que irá definir as medidas cabíveis.

Leia mais

Imagem - Polícia descarta choque elétrico e investiga possível intoxicação em mortes dentro de cisterna na Bahia

Polícia descarta choque elétrico e investiga possível intoxicação em mortes dentro de cisterna na Bahia

Imagem - Fotógrafo morre após se ferir ao tentar separar briga em jogo de futebol na Bahia

Fotógrafo morre após se ferir ao tentar separar briga em jogo de futebol na Bahia

Imagem - Justiça decreta prisão preventiva para seis envolvidos em morte do torcedor do Bahia

Justiça decreta prisão preventiva para seis envolvidos em morte do torcedor do Bahia

Coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), a Operação Brilho do Amanhã tem como objetivo reforçar o combate aos crimes praticados contra crianças e adolescentes. Participaram das diligências equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Costa do Dendê), do Núcleo de Inteligência da 5ª Coorpin e das delegacias territoriais de Cairu e Presidente Tancredo Neves.

Tags:

Bahia Polícia Civil

Mais recentes

Imagem - Empresária de 31 anos morre após fazer cirurgia plástica no sul da Bahia

Empresária de 31 anos morre após fazer cirurgia plástica no sul da Bahia
Imagem - Juiz freia pedidos do MPT contra Passe da Uber e diz que alegações ainda precisam ser investigadas

Juiz freia pedidos do MPT contra Passe da Uber e diz que alegações ainda precisam ser investigadas
Imagem - Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar

Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar