POLÍCIA

Dois homens são presos por crimes contra crianças durante operação policial na Bahia

Operação Brilho do Amanhã foi deflagrada no baixo sul do estado

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:34

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens investigados por crimes contra crianças e adolescentes foram presos nesta terça-feira (25) durante a Operação Brilho do Amanhã, realizada pela Polícia Civil em municípios do baixo sul da Bahia. As capturas ocorreram em Valença e Presidente Tancredo Neves. Um terceiro condenado por estupro de vulnerável também foi localizado em Cairu, mas não foi conduzido por estar acamado e com a saúde debilitada.

Em Valença, a polícia prendeu um homem de 71 anos condenado por crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo a Polícia Civil, ele havia sido intimado a se apresentar ao Conjunto Penal do município para cumprimento da pena, mas descumpriu a determinação judicial. Após ser localizado pelos investigadores, foi encaminhado ao sistema prisional.

Já em Presidente Tancredo Neves, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 52 anos investigado por crimes praticados contra duas meninas, de 9 e 11 anos. De acordo com as investigações, o suspeito teria feito abordagens de cunho sexual e oferecido dinheiro às vítimas. A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Durante a operação, os agentes também localizaram um homem de 72 anos na localidade de Gamboa, em Cairu. Ele foi condenado a 10 anos e oito meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em 2019 e teve como vítima uma menina de 10 anos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Segundo a Polícia Civil, o condenado estava acamado, com quadro de saúde debilitado e comprometimento da capacidade de locomoção. A situação foi comunicada à 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que irá definir as medidas cabíveis.