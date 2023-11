Dois homens são presos por receptação em Valéria

Dois homens foram presos por receptação no bairro de Valéria. Eles estavam em um carro que tinha restrição de roubo.



Segundo informações da Polícia Militar, policiais do Batalhão Apolo faziam rondas na última sexta-feira (24), quando flagraram um carro fazendo uma manobra incomum após avistar a viatura.



Os policias interceptaram o carro e, ao fazeram uma consulta, verificaram que o veículo tinha restrição de roubo e estava com uma placa clonada.